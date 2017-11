Jean-Jacques Bourdin défend sa femme Anne Nivat : "Je n'irai plus chez Ardisson"

Samedi 7 octobre 2017, dans Salut les Terriens !, Thierry Ardisson avait accueilli Jean-Jacques Bourdin et son épouse Anne Nivat, grand reporter de guerre. Présentée au départ comme la "femme de", la journaliste avait poussé un coup de gueule dans l'émission, ce qui lui avait valu des moqueries et des insultes. Presque deux mois plus tard, son mari prend sa défense et critique ouvertement l'homme en noir.

"Thierry Ardisson n'a pas été très correct dans cette affaire, pas correct du tout même et il le sait. Et je n'ai pas beaucoup aimé l'inélégance des commentaires comme ceux de Laurent Baffie", a tout d'abord déclaré le journaliste de 68 ans en interview dans Le Grand Oral des Grandes Gueules sur RMC.

Précisant s'être expliqué avec Thierry Ardisson, Jean-Jacques Boudin a ensuite clairement pris la défense de sa femme. "Peut-être qu'Anne a été un peu excessive dans sa réaction mais elle a eu raison de réagir et je me souviens très bien que j'étais content qu'elle le fasse car il était inadmissible qu'elle soit présentée comme la femme de Jean-Jacques Bourdin. (...) Je l'aurais fait si elle ne l'avait pas fait. Je l'ai appuyée totalement", a-t-il poursuivi.

Enfin le célèbre interviewer a conclu : "Je n'irai plus jamais chez Ardisson, je n'aime pas l'inélégance. Ils ont blessé Anne, ils m'ont blessé. Donc je n'irai plus."

Voilà qui est dit. Thierry Ardisson répliquera-t-il ? Suspense...