Jean-Jacques Bourdin reconnu après un excès de vitesse : Il garde ses points !

Être connu, c'est parfois très utile !

Vendredi 19 janvier 2018, le journaliste Jean-Jacques Bourdin a avoué à l'antenne de RMC qu'il avait été arrêté par la police quelques instants avant sa matinale du jour... et qu'il avait même pu repartir sans perdre le moindre point sur son permis de conduire.

"Je voudrais remercier les policiers qui m'ont arrêté ce matin en venant. Je roulais un tout petit peu vite et, gyrophare et tout, ils m'ont arrêté. Évidemment je me suis arrêté sagement. Le premier m'a demandé mes papiers et ne m'a pas reconnu, le second m'a reconnu et m'a dit : 'Oh, monsieur Bourdin, mais vous allez travailler ! Allez-y vite parce que vous allez être en retard.' Il était génial, très sympa", a-t-il lancé devant ses chroniqueurs très amusés par cette confession en direct.

Charles Magnien a ensuite réagi face à un Jean-Jacques Bourdin tout sourire : "Effectivement, il était très sympa [ce policier] ! Et c'est donc notre conseil du matin, il y a mieux que l'appli Waze ou Coyote. Vous conduisez avec un Jean-Jacques Bourdin à vos côtés et c'est la garantie de garder tous vos points !"

