Jean-Jacques Bourdin taclé en direct par son épouse Anne Nivat, très agacée !

Jean-Jacques Bourdin a clairement agacé sa compagne Anne Nivat lundi 29 mai 2017 tandis qu'il était à l'antenne de sa matinale sur RMC.

En effet, alors qu'il désirait parler de la Russie à l'occasion de la rencontre entre les chefs d'Etat Vladimir Poutine et Emmanuel Macron à Versailles, le journaliste de 67 ans a eu la bonne idée d'interviewer sa femme, une experte incontestable du sujet.

Malheureusement, avant de donner la parole à celle qui a été correspondante à Moscou pour Libération et qui a obtenu le prestigieux prix Albert Londres en 2000 pour son livre Chienne de guerre : une femme reporter en Tchétchénie, Jean-Jacques Bourdin a cru bon de dire avec fierté - et sans doute par besoin de transparence - qu'il était sur le point d'échanger... avec son épouse.

"Anne Nivat bonjour, spécialiste de la Russie, grand reporter... Anne... qui est ma femme... Je le dis toujours parce que, tu sais, on sait jamais après ! Il y a des mauvaises langues qui pourraient dire que...", a lancé le journaliste non sans provoquer une légère exaspération auprès de son interlocutrice. "Ok, est-ce qu'on peut parler de la Russie ?", a-t-elle aussitôt répliqué sèchement.

Depuis 2006, Jean-Jacques Bourdin et Anne Nivat sont les heureux parents d'un petit Louis.

