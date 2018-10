Jean-Louis Aubert et Clara Morgane réunis pour une inauguration de style

C'est en plein coeur du 16e arrondissement de la capitale que les stars se sont donné rendez-vous pour assister à l'inauguration de l'hôtel Brach.

Le 16 octobre 2018, l'établissement cinq étoiles fraîchement rénové par le designer Philippe Starck a ainsi accueilli dans son antre plusieurs personnalités pour une soirée privée. Jean-Louis Aubert, Clara Morgane mais également Renaud Capuçon (qui a récemment donné un sublime concert à L'Olympia) et son épouse Laurence Ferrari étaient tous présents, tout comme la comédienne Anne Parillaud.

Il y avait aussi le champion de natation Yannick Agnel et sa jolie chérie, Maeva Martinez (Secret Story 10), Céline Géraud et Gabrielle Lazure. Le styliste Christopher Guillarmé avait aussi répondu à l'invitation, entouré comme à son habitude d'amies et de muses. Emmanuelle Boidron, Lison di Martino (Miss Ile De France 2017), Louisy Joseph et Patricia Contreras portaient toutes des robes confectionnées par le designer.

Thierry Marsaux, Johanna Souffan, Mélissa Acosta (la compagne de Pierre Ménès), Brian Torres, Franck Ros, Rachid M'Barki, Emmanuelle Hoffman et Charlie Bruneau sont également apparus devant les photographes.