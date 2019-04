Jean-Louis David est mort : le coiffeur star avait 85 ans

Le coiffeur Jean-Louis David est mort ce mercredi 3 avril 2019 en Suisse, pays où il résidait depuis 2002. Selon BFM, le créateur des salons de coiffure à son nom est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 85 ans.

Né à Paris en 1934, il venait d'une famille de coiffeurs et ouvre son premier salon en 1961, avenue de Wagram à Paris. Il gagne en notoriété grace à des clientes célèbres. Dans les années 1960, il s'illustre en inventant la coupe de cheveux dégradée. Coiffeur officiel du festival de Cannes, il continue de mettre en beauté des stars internationales. Il s'improvise alors volontiers photographe pour mettre en scène ses créations. Le groupe Jean-Louis David et ses franchises s'établissent dès 1976. Viennent ensuite les produits capillaires et cosmétiques, ainsi que les accessoires pour cheveux.

Finalement en 2002, à l'âge de 68 ans, il vend son empire à l'Américain Regis Corporation, associé à Franck Provost, autre grand nom de la coiffure en France. Il se retire alors en Suisse. En ce qui concerne sa vie de famille, il a été marié quatre fois et était père de quatre enfants, selon nos confrères. Son fils Jean-Christophe David a pour sa part dirigé l'empire familial quelques temps avant de fonder les instituts BODY'minute dans les années 1990.