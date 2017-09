Jean-Louis Trintignant malade : "J'ai perdu mon seul frère d'un cancer à 41 ans"

La sincérité de Jean-Louis Trintignant peut déstabiliser, mais plus que jamais à 86 ans, le grand acteur français ne mâche plus ses mots. Ainsi, il évoque avec beaucoup de franchise son état d'esprit alors qu'il fait face au cancer, maladie dont il a déjà parlé un peu plus tôt, dans les pages du magazine Première. Cette fois, au micro de RTL ce 19 septembre, il explique que ce fléau lui a déjà pris son frère...

"Vous savez qu'il y a la moitié des hommes qui ont un cancer ? Quand on est vieux, on a vécu, on a vu beau­coup de choses. Et ça fait moins peur parce que le cancer est beau­coup plus lent, a confié l'ac­teur. Moi j'ai perdu mon seul frère d'un cancer à 41 ans. Ça m'a beau­coup trau­ma­tisé, touché. C'était mon frère aîné, on avait deux ans de diffé­rence. Je me disais : 'Mais c'est injuste. Pourquoi est-ce que mon frère a un cancer et que moi je n'en ai pas ?' Il fumait beau­coup, comme moi je fume encore." Le père de la regrettée Marie-Trintignant avait arrêté la cigarette, mais il a décidé de reprendre et de s'accorder de nouveau ce plaisir coupable, se disant qu'il ne risquait plus grand-chose à un âge aussi avancé : "Aujourd'­hui je vais assez bien. Je mour­rai certai­ne­ment d'un cancer et je ne suis pas le seul malheu­reu­se­ment."

Le cinéma lui a offert des rôles magnifiques et il en décroche un nouveau, dans Happy End, devant la caméra de Michael Haneke qui l'avait dirigé dans Amour. Cette fois, il partage la vedette avec Mathieu Kassovitz, Isabelle Huppert et Toby Jones, dans ce drame qui suit les tourments d'une famille bourgeoise.