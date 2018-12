Jean-Louis Trintignant : Sur scène pour ses 88 ans, il espère "une bonne fin"

C'est sur scène, là où il se sent encore en paix et en harmonie avec son public, que Jean-Louis Trintignant a célébré mardi 11 décembre 2018 son 88e anniversaire. En représentation au théâtre de la Porte Saint-Martin pour une dizaine de dates (jusqu'au 22 décembre), le grand acteur joue Trintignant Mille Piazzola, spectacle mêlant musique et poésie où il met sa voix au service de Prévert, Vian, Leprest ou bien encore Apollinaire.

Entouré sur les planches de l'accordéoniste Daniel Mille et de son équipe, Jean-Louis Trintignant a pu compter mardi soir sur la présence de nombreuses personnalités. Raphaël et Mélanie Thierry étaient là, tout comme Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin. Serge Toubiana, Léa Salamé, Jean-Claude Camus, Arlette Gordon et Marianne Denicourt étaient aussi de la partie.

Atteint d'un cancer de la prostate qu'il avait publiquement révélé en 2017, Jean-Louis Trintignant s'est confié ce même jour à nos confrères du Parisien. Très touchant, il a admis qu'il espérait "une bonne fin" malgré une santé sur le déclin. "Je m'étais dit que la maladie était grave, mais qu'on supportait très bien la mort... Et puis quand on est près de mourir, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus dur... Personne n'en est jamais revenu pour dire si c'est bien ou pas. Est-ce que c'est l'enfer après ? Est-ce que c'est comme quand on dort ? Si c'est ça, je signe tout de suite... Mais j'ai peur que ce soit pire que cela... Et puis de toute façon c'est irréversible...", a-t-il lâché.

Sur un note plus positive, il avait également réaffirmé que "jouer en public" le "gonflait de bonheur" et l'aidait à "bien dormir", à "vivre", tout simplement. "En scène, on vit et on respire avec le public. Notre vrai métier, c'est d'être sur scène, le reste on le fait un peu par vanité et par cupidité", a-t-il conclu.