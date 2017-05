Jean-Luc Delarue, Carnets secrets : Son ex-compagne Elisabeth Bost déboutée

La justice a tranché. Elisabeth Bost, ancienne compagne de Jean-Luc Delarue et mère de son fils, avait tenté d'obtenir l'interdiction de l'autobiographie Carnets secrets, publiée à titre posthume. Ce jeudi 18 mai 2017, nos confrères du Point assurent que sa demande a été rejetée par le tribunal de grande instance de Paris.

D'après la justice, Jean-Luc Delarue aurait insisté à plusieurs reprises sur "sa perception personnelle de ces événements". "Sauf à empêcher la publication de toute autobiographie", l'atteinte à la vie privée ne sera donc pas retenue, ont assuré les magistrats.

"C'est une autobiographie. Si on commence à censurer ce genre d'écrits, plus aucune personnalité ne pourra raconter sa propre vie", a de son côté déclaré maître Alexandre Blondieau, l'avocat d'Anissa Khel, la veuve de l'animateur.

Un nouveau coup dur pour l'ex-compagne de Jean-Luc Delarue. En effet, depuis la disparition de l'animateur – survenue le 23 août 2012 au terme d'un long combat contre son cancer de l'estomac et du péritoine –, Elisabeth Bost s'est lancée dans une bataille judiciaire visant à arrêter la publication de l'ouvrage.

"Aucune autorisation n'a jamais été sollicitée auprès de Jean Delarue, unique descendant" et "unique titulaire du droit moral de divulgation des oeuvres posthumes" de l'animateur, avait alors à l'époque indiqué maître Wekstein, l'avocate d'Elisabeth Bost. Plus encore, la journaliste estimait que "le livre port[ait] gravement atteinte à l'intimité de sa vie privée et à celle de son fils et qu'il cont[enait] également de graves propos diffamatoires à son égard".

Les Éditions de l'Archipel avaient de leur côté refusé cette requête. Selon elles, "le droit de divulgation a bien été exercé par Jean-Luc Delarue de son vivant".

Quelque 50 000 euros avaient alors été demandés en réparation de la vie privée de Jean Delarue, 50 000 euros pour Elisabeth Bost et 80 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la diffamation commise à son encontre, soit au total 180 000 euros.

Pour rappel, Jean-Claude Delarue, le père du défunt animateur, avait fait part de son mécontentement face à la publication de Carnets secrets. "Cet ouvrage indécent est à la fois sale et cruel ! J'aimerais bien savoir qui a pu bricoler ce bouquin", avait-il déclaré auprès de nos confrères d'Ici Paris, visant indirectement Anissa Khel, qui s'est mariée à Jean-Luc Delarue en mai 2012, soit quelques mois avant sa mort.