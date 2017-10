Jean-Luc Lahaye et sa jeune chérie in love face à Lââm pour applaudir Zize

Lundi 23 octobre à Paris, les stars s'étaient déplacées en nombre au théâtre Comédie-Caumartin afin d'assister à la générale du spectacle de Thierry Wilson, alias Zize, pour son excellent one-man show intitulé Zize dans la famille Mamma Mia (les représentations se dérouleront jusqu'au 30 décembre prochain avant une tournée à travers la France en 2018). Vedettes des cabarets et personnalités iconiques des nuits parisiennes étaient ainsi présentes, tout comme des artistes de la chanson et des spectacles.

Dans les coulisses, Jean-Luc Lahaye et sa jeune compagne (dont l'identité demeure toujours secrète) étaient ainsi présents pour saluer l'artiste transformiste à l'issue de son spectacle. Sur place, le couple a notamment croisé la route de l'humoriste Yves Lecoq et de la chanteuse Lââm, qui a chaleureusement salué Michou (accompagné de sa soeur Micheline). La chanteuse Nicoletta (et son mari Jean-Christophe Molinier), Julie Pietri, Régina Rébecca, Chantal Richard du duo Peter et Sloane, la danseuse et meneuse de revue Bambi ou bien encore l'acteur Frédéric Deban (Sous le soleil) ont été aperçus.

Deux mois après s'être marié à son compagnon Maxim, Michal (Star Ac 3) a également été repéré dans les coulisses pour féliciter Zize. Pascal Danel et sa femme Florence, Philippe Collignon, Fabienne Thibeault, le chanteur Shake et sa femme Milena, la chanteuse Sabine Paturel, Sophie Darel et son mari Jack Anaclet mais aussi le comédien Jacques Collard étaient présents.