Jean-Luc Lahaye : "Il a eu peur d'aller en prison"

Alors que le film Stars 80, la suite sort en salles le 6 décembre et a entamé sa promo sur un bad buzz, Olivier Kaefer, l'un des producteurs et créateurs de feu RFM Party 80 (la tournée culte renommée Stars 80), est en litige avec le producteur du film, Thomas Langmann. Il s'explique sur ses propres déboires mais aussi sur ceux de son ami Jean-Luc Lahaye.



Dans la bande-annonce de Stars 80, la suite, on entendait Jean-Luc Lahaye faire une blague douteuse sur son goût, connu de longue date, pour les jeunes filles. Une séquence gênante puisqu'elle fait écho aux soucis judiciaires du chanteur, condamné en 2015 pour corruption de mineure. "Elle est débile, cette bande-annonce. Mais le fautif, c'est Thomas Langmann [qui produit le film, ndlr]. Après avoir viré Jean-Luc de la tournée, il a voulu faire un buzz sur le fait qu'il aime les jeunes filles. Et Jean-Luc est tombé dans le panneau", a confié Olivier Kaefer au Parisien.

L'interprète de Papa chanteur a depuis regagné la troupe mais, visiblement, sa présence n'est pas appréciée. "Depuis qu'il a été condamné, c'est un paria pour certains membres de l'équipe. On lui a même fait croire qu'une date à Strasbourg était annulée pour qu'il ne vienne pas. Au tribunal, nous n'étions que deux de la bande à le soutenir. Laroche-Valmont et moi. Mais j'assume. J'aime bien passer du temps avec Jean-Luc. Ce n'est pas un mauvais mec, il vit comme un ado. Et il s'est calmé, il a eu peur d'aller en prison", ajoute-t-il.

De son côté, Olivier Kaefer a attaqué Thomas Langmann sur le premier film Stars 80 car il dit ne pas avoir reçu ses droits d'auteur alors qu'il avait collaboré au scénario, et il l'attaque aussi sur le second pour son "droit moral". En effet, il dit être représenté à l'écran (par Patrick Timsit) sans qu'on lui ait demandé l'autorisation et se plaint que le personnage soit représenté comme ayant des problèmes avec l'Urssaf. De son côté, Thomas Langmann a répliqué en confiant au Parisien avoir payé la jolie somme de 200 000 euros à Olivier Kaefer pour lui faire rencontrer les artistes de sa tournée et organiser des concerts à la sortie du film. "Il n'a même pas honoré cette deuxième partie du contrat puisqu'il a déposé le bilan", dit-il. Le producteur ciné enfonce le clou en disant avoir même offert à Olivier Kaefer un placard doré pendant des années...

Thomas Montet