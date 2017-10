Jean-Luc Lahaye : La Toile gênée par la bande-annonce de "Stars 80, la suite"

Le 6 décembre débarquera en salles Stars 80, la suite. Ce second volet avec les vedettes de la chanson de l'époque ainsi que Richard Anconina et Patrick Timsit compte bien remporter le même succès que le précédent (1,9 million d'entrées). La bande-annonce vient tout juste d'être dévoilée et de nombreux internautes sont outrés à cause d'une blague faite par... Jean-Luc Lahaye.

En effet, à la fin de la bande-annonce, on entend un échange entre Richard Anconina et Jean-Luc Lahaye, le premier s'étonnant que le second soit seul à l'hôtel, alors qu'il est d'ordinaire toujours accompagné de filles. Ce à quoi le chanteur rétorque qu'il ne faut pas s'inquiéter car il attend une poignée de lycéennes qui passent leur bac... Le malaise est palpable puisque l'interprète de Papa chanteur a été condamné par la justice pour corruption de mineure et que son goût pour les très jeunes filles lui vaut de longue date une sale réputation.

Sur Twitter, plusieurs utilisateurs ont posté des messages pour dénoncer ce mauvais goût.