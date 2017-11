Jean-Luc Lahaye massacre ONPC et TPMP : "C'est du lynchage facile !"

Après Evelyne Thomas, Christophe Beaugrand, Capucine Anav ou encore Marjolaine l'ex-star de Greg le millionnaire (TF1), nos confrères de Télé Loisirs viennent d'interroger Jean-Luc Lahaye dans le cadre de leur Interview sans filtre. Le chanteur de 64 ans a profité de l'occasion pour révéler pourquoi il ne se rendait plus dans des émissions telles que Touche pas à mon poste (C8) ou encore On n'est pas couché (France 2).

D'emblée, l'interprète de Papa chanteur a indiqué face à Laurent Argelier : "TPMP, ça ne m'intéresse pas. C'est une bande, c'est du lynchage facile... Tout comme chez notre ami Laurent Ruquier surFrance 2." Et de poursuivre avec le même franc-parler : "Le public n'aime pas ça ! Le public n'aime pas la méchanceté. Il y a un côté voyeuriste mais ce n'est pas parce qu'on aime regarder un lynchage que l'on adhère forcément. Le public a horreur de la méchanceté !"

Toujours concernant ONPC - et probablement à propos du dernier clash ayant opposé Sandrine Rousseau à Christine Angot -, Jean-Luc Lahaye a commenté : "J'ai vu des trucs horribles en replay. J'ai vu des gens qui viennent faire leur promotion pour un livre, un disque, un film et qui se font massacrer gratuitement, parfois injustement et de manière outrancière. Je trouve qu'on fait un métier suffisamment difficile pour ne pas ensuite aller se faire massacrer alors qu'on a mis un an à faire un film ou un album !"

Un avis partagé par Jean-Pierre Foucault, qui a lui aussi émis le même constat il y a quelques heures...