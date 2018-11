Jean-Luc Lahaye : Virée au marché de Noël avec sa jeune compagne Paola

Nombreuses sont les célébrités à s'être donné rendez-vous dans le Jardin des Tuileries ce mercredi 28 novembre 2018. Comédiens, chanteurs et sportifs ont en effet assisté à l'inauguration du marché de Noël. Une joyeuse soirée dont ont pleinement profité Jean-Luc Lahaye et sa jeune compagne Paola.

Le chanteur de 65 ans a volontiers pris la pose bras dessus bras dessous avec la jolie blonde qui partage sa vie depuis près de deux ans. Le couple a ainsi pu apprécier les décors illuminés et les quelques figures effectuées par Philippe Candeloro et Brian Joubert sur la patinoire éphémère installée pour l'occasion.

L'interprète de Papa Chanteur et sa compagne ont également pu croiser diverses personnalités telles que Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier, Joyce Jonathan, Jérôme Anthony, Laurent Boyer ou encore Caroline Barclay. David Brécourt, Anthony Delon et Frédérique Bel étaient également de la partie. Retour en images sur les festivités.