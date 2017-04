Jean-Luc Lemoine : Adeline, la discrète femme de sa vie

Chroniqueur star de Touche pas à mon poste, Jean-Luc Lemoine dévoile vendredi 7 avril, en direct sur C8, son spectacle intitulé Si vous avez manqué le début, capté à l'Olympia à Paris. Tous les jours à l'antenne face à plus d'un million de téléspectateurs, l'humoriste de 47 ans prend soin de ne rien dévoiler de sa vie privée.

"Je n'ai pas de pudeur à dire à mes enfants que je les aime, car moi, on ne me l'a pas toujours dit et ça a créé des séquelles", a-t-il déclaré il y a quelques semaines à nos confrères de Voici. Une confidence rare car Jean-Luc Lemoine évoque rarement sa famille et fait tout pour la préserver de sa notoriété.

Père de deux enfants, Gaspard (né en 2007) et Violette (née en 2010), le complice de Cyril Hanouna est en couple depuis quatorze ans avec Adeline. Une belle blonde très discrète dont on ignore la profession et qui a fait très peu d'apparitions officielles avec son compagnon.

Ainsi ont-ils pris la pose ensemble en 2007 et 2010, lors d'une remise d'insignes de la Légion d'honneur à l'Elysée puis dans les coulisses de l'Olympia où ils ont été applaudir Philippe Chevallier et Régis Laspallès. Plus récemment, en 2013, ils ont été aperçus ensemble dans les gradins du parc des Princes à Paris où ils assistaient à un match de football du PSG contre Lille, Jean-Luc Lemoine étant un très grand fan du club parisien.

Couple discret, parents heureux, les Lemoine ont réussi à trouver la recette du bonheur, loin de l'exposition médiatique.