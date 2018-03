Jean-Luc Lemoine souvent confondu avec Jean-Michel Maire : "Je n'ai pas d'ego !"

Mercredi 28 mars 2018, Jean-Luc Lemoine revient en prime time sur C8 avec une toute nouvelle émission très prometteuse, Ici c'est Lemoine. Un programme plein d'humour dont les premiers invités sont la drôlissime Chantal Lauby, la "Grosse Tête" Jeanfi Janssens et le populaire Camille Combal.

Interrogé par Purepeople.com, l'humoriste et désormais animateur de 48 ans a tout d'abord expliqué le concept de cette émission : "C'est une émission d'humour où je vais recevoir trois invités vedettes et, avec eux, on va s'amuser autour de la célébrité, avec plein de séquences différentes : des quiz, des magnétos et en fil rouge de tout ça, des humoristes que j'aurai choisis, qui viennent un peu de la nouvelle scène."

Dans Ici c'est Lemoine, Jean-Luc Lemoine a d'ailleurs mouillé la chemise en se mettant lui-même en scène dans un supermarché pour tester sa notoriété auprès des gens... Quitte à ne pas être toujours clairement identifié, voire à être confondu avec un collègue pourtant très différent. "En ce moment, on me confond le plus souvent avec Jean-Michel Maire parce que je suis associé à Touche pas à mon poste, parce qu'on a deux prénoms composés, les cheveux gris, une allure sale...", a-t-il révélé avec humour, assurant au passage que ça ne le vexait pas du tout d'être pris pour un autre : "Ce qui m'a toujours sauvé, c'est que j'ai pas d'ego ! Quand on m'appelle par un autre nom, ça me fait marrer ! Très souvent, je le mets sur Twitter direct ! J'en ai même fait un spectacle sur scène..."

Côté audiences, Jean-Luc Lemoine, habitué aux chiffres via TPMP, n'a pas caché qu'il serait déçu si le premier numéro de Ici c'est Lemoine ne dépassait pas les 400 000 téléspectateurs. "En dessous de 400, je pense que je serais triste, entre 400 et 800 000 on sera contents [avec son producteur Cyril Hanouna, NDLR], si on dépasse les 800, là, on fera plus que déboucher le champagne !", a-t-il assuré.

Verdict jeudi 29 mars au matin.

