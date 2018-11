Jean-Luc Mélenchon : Son improbable soirée déguisée avec... Ricky Martin !

Jean-Luc Mélenchon s'est-il retrouvé invité à la même fête d'anniversaire que... Ricky Martin ? La confusion règne depuis la parution, le 8 novembre 2018 aux éditions FIRST, du livre Mélenchon, aux portes du pouvoir. Rédigé par les journalistes Mélanie Delattre et Clément Fayol, il raconte le parcours de l'homme politique, "l'autre gagnant de la présidentielle 2017" avec ses "sept millions de voix", et les rouages du système de son parti La France insoumise.

Dans l'avant-propos du livre, on découvre ainsi ce paragraphe : "Celui qui dénonce le jour les 'belles personnes' ne s'interdit pas, dans le même temps, de s'afficher à la fête d'anniversaire d'Éric Zemmour – soirée déguisée sur le thème Napoléon au château de Malmaison – en compagnie de Jean-Christophe Cambadélis, Ricky Martin et même Patrick Balkany." Ces quelques lignes, qui évoquent la fête d'anniversaire du polémiste et ancien chroniqueur d'On n'est pas couché, qui célébrait ses 50 ans en 2008, ont semé le doute dans l'esprit des lecteurs, comme le souligne Libération ce 14 novembre. "Mélenchon était-il à l'anniversaire de Zemmour (avec Ricky Martin) ?", titre le quotidien dans son article.

Rick et Dick sont sur un bateau...

Après vérification par Libération, il s'avère que Jean-Luc Mélenchon (qui était encore au PS en 2008) était bien l'un des invités de la fête d'anniversaire d'Éric Zemmour, comme le confirme Jean-Christopher Cambadélis. Celui-ci a également confirmé la présence du couple Balkany et de Dick Rivers, précisant qu'Éric Zemmour était à l'époque bien plus "fréquentable". Quant à Ricky Martin ? Il s'agissait en réalité d'une (très) grosse coquille. "Suite à la publication de notre article, l'un des deux auteurs du livre sur Mélenchon nous a contactés par téléphone pour nous avertir qu'il avait confondu Ricky Martin et Dick Rivers. Nous pouvons donc désormais affirmer que Ricky Martin n'était pas présent à cette soirée. En revanche, Mélenchon et Dick Rivers y ont bien participé", a écrit Libération dans une mise à jour faite quelques heures plus tard.

On y avait presque cru...