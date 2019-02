Jean-Luc Reichmann, 1er soutien de sa soeur handicapée : "Je me suis battu"

Dimanche 24 février 2019, Michel Drucker recevait, entre autres, Jean-Luc Reichmann dans Vivement dimanche (France 2). L'animateur des 12 Coups de midi (TF1) en a profité pour évoquer le combat qu'il a mené depuis des années pour sa soeur handicapée, "sourde profonde".

Tout remonte à l'époque où Jean-Luc Reichmann présentait Les Z'amours (France 2). Il demande l'avis de sa soeur concernant son émission. Cette dernière lui explique qu'elle le trouve "super" mais qu'elle ne comprend pas les interventions des autres candidats qui n'articulent pas toujours. C'est alors que l'animateur de 58 ans a fait des pieds et des mains pour que sa soeur puisse suivre Les Z'amours.

"Je me suis battu pour que toutes les émissions soient sous-titrées pour que ma petite soeur, à la base, comprenne ce qu'il se passe sur le canapé des Z'amours. Je me suis battu également pour avoir des couples homosexuels sur le canapé des Z'amours, explique-t-il. Et voilà, ce sont ces combats qui sont tellement importants." Des combats qu'il mène depuis plus de vingt ans et qui lui tiennent à coeur.

Et de conclure : "Nos métiers à nous, l'exposition médiatique, doit servir à mener des combats (...). Là, on se sent utile." Nul doute qu'après ça, Jean-Luc Reichmann se sente utile, en effet.