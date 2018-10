Jean-Luc Reichmann animateur engagé : "Ma soeur est handicapée"

Semaine spéciale dans Les 12 Coups de midi, sur TF1. Chaque bonne réponse "coup de maître" apportera 5 000 euros sur la cagnotte au profit de l'association ELA qui aide les familles concernées par les leucodystrophies, une "maladie génétique orpheline, grave, évolutive, invalidante et particulièrement destructrice, bouleverse sa propre vie et celle de ses proches" comme le précise le site de l'association.

Très engagé, Jean-Luc Reichmann a parlé de cette initiative à nos confrères de TV Mag : "C'est plus qu'important, c'est une mission. Ma mission. J'ai passé trois jours en Corse, à Ajaccio, pour soutenir l'association La Marie Do, comme Marie-Dominique, en faveur des enfants victimes du cancer, alors que j'étais en plein tournage à Marseille [pour la série Léo Matteï, NDLR]."

Cette bataille, l'animateur de 57 ans la livre depuis sa plus tendre enfance : "Personnellement, j'aime m'impliquer, je le fais depuis très longtemps. Ma soeur est handicapée et, tout petit, j'ai appris à être attentif aux autres. Être près des autres, les aider fait partie de moi. Je ne dis pas tout ce que je fais, mais je suis un membre actif des associations qui en ont besoin. Je me bats sans arrêt. J'ai été le premier à faire sous-titrer mes émissions et maintenant c'est presque devenu la norme."