Jean-Luc Reichmann, certains de ses fans arnaqués : "On se bat pour arrêter ça"

Lundi 18 décembre, Jean-Luc Reichmann a profité de son émission Les 12 Coups de midi (TF1) pour mettre en garde les téléspectateurs. Un homme n'a pas hésité à se faire passer pour lui afin d'arnaquer certains de ses fans.

Dans le public se trouvait justement une femme piégée par cette personne malhonnête qui a volé l'identité du présentateur sur Facebook afin de "donner" des téléphones dernier cri. Mais pour obtenir ces fameux objets, les victimes ont dû composer sur leur téléphone d'étranges numéros. Elle explique : "Il fallait simplement faire un code, mais pour le code, il fallait téléphoner quatre fois de suite, et il y en avait 20, des codes. Donc ça me l'a fait trois soirées de suite, et à la fin ça m'a coûté 467 euros et 27 centimes."

"Je tiens à préciser qu'on se bat avec TF1 justement pour arrêter ces arnaques-là. Je tiens à préciser que je n'ai jamais rien vendu sur les réseaux sociaux, et que je ne vendrai jamais rien sur mon Facebook. Et que ce soit super clair, je n'ai qu'un seul Facebook, et qu'un seul Twitter et ils sont certifiés d'un petit point bleu. Donc s'il n'y a pas le point bleu, ce n'est pas moi", a enchaîné Jean-Luc Reichmann, très inquiet que d'autres personnes se laissent berner par l'arnaqueur. Les téléspectateurs sont à présent prévenus !