Jean-Luc Reichmann et Christian Quesada : Leurs retrouvailles au théâtre...

Depuis le 25 janvier 2018, Jean-Luc Reichmann se produit sur scène au Théâtre de la Michodière dans une reprise de la célèbre pièce Nuit d'ivresse, une pièce créée et rendue populaire par Josiane Balasko et Michel Blanc en 1985.

Dimanche 10 février, lors d'une représentation de sa version de la pièce mettant cette fois en scène deux hommes (lui et Thierry Lopez), l'animateur de 57 ans à la tête de l'émission Les 12 Coups de midi sur TF1 a eu la surprise de voir Christian Quesada, le plus grand gagnant du jeu, parmi les spectateurs.

Tout naturellement, à l'issue du show, les deux compères en pris la pose ensemble. "Invité de marque au Théâtre de la Michodière...", a ainsi indiqué Jean-Luc Reichmann lundi 11 février au matin sur son compte Twitter en commentaire d'un selfie le montrant au côté de Christian. Et de son côté, l'ex-"Maître de midi" a simplement répondu : "Bien sympa cette rencontre oui !"

Bien entendu, de nombreux internautes ont été ravis de voir que l'animateur et l'ex-candidat étaient restaient proches plus d'un an après leur "histoire" commune sur TF1. "Génial, vous êtes toujours en contact avec le maître de midi Christian", "C'est une très belle photo de vous deux", "Notre Christian, chouette ! Je vous embrasse tous les deux très fort", pouvait-on lire dès les premières réactions.