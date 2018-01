Jean-Luc Reichmann et Mimie Mathy "différents" : "Il faut s'assumer !"

Mimie Mathy et Jean-Luc Reichmann étaient tous les deux invités sur le plateau de C à Vous (France 5) mercredi 10 janvier 2017. Leur point commun ? Leur différence. L'occasion pour la comédienne et l'animateur d'évoquer le sujet face à Anne-Élisabeth Lemoine et à son équipe de chroniqueurs.

La star de Joséphine, Ange gardien (TF1) se distingue par sa petite taille tandis que celui qui présente Les 12 Coups de midi (TF1) est reconnaissable par sa tâche de vin au niveau du nez. "Il faut assumer !, lance Mimie Mathy. Jean-Luc a assumé sa tâche au lieu de la planquer, moi je n'ai pas essayé de grandir plus..."

Toutefois, elle avoue que ses parents "auraient préféré [la] voir derrière un bureau". "Et puis j'ai fait le contraire. Je crois qu'à un moment il faut dire : 'Voilà j'existe, il y a un problème ? C'est bon ? Alors on continue !'", poursuit-elle.

Avis partagé par Jean-Luc Reichmann. À ses débuts à la télévision, alors qu'il était âgé de 35 ans, l'animateur a indiqué vouloir se dévoiler à l'antenne tel qu'il est. "C'est vraiment mon choix de m'accepter comme dit si justement Mimie : soit vous me prenez comme je suis avec mes défauts, mes qualités, soit je ne préfère pas parce que je n'étais pas bien", indique-t-il. Et de conclure : "C'est notre différence qui fait la différence."