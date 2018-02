Jean-Luc Reichmann et sa soeur handicapée : "Je me bats depuis 20 ans pour elle"

Samedi 24 février 2018, Thierry Ardisson recevait, entre autres, Jean-Luc Reichmann sur le plateau de Salut les terriens ! (C8). L'occasion pour l'animateur des 12 coups de midi (TF1) de s'exprimer sur son succès fou, mais aussi sur ses combats, notamment celui mené pour sa soeur handicapée.

L'animateur de 57 ans en avait déjà parlé : sa soeur, de six ans sa cadette, est sourde. "Je me bats depuis 20 ans, c'est le combat de l'ouverture sur l'autre", lance-t-il. Et d'évoquer ses débuts à la télévision lorsqu'il a pris les commandes des Z'Amours (France 2) en 1995. "Ma petite soeur m'a dit : 'T'es gentil mais je ne comprends pas ce que tu dis'", poursuit alors Jean-Luc Reichmann qui rappelle qu'à l'époque "il n'y avait que les journaux télévisés qui étaient sous-titrés par Antiope".

Pour sa soeur, l'animateur et producteur a obtenu que le programme soit lui aussi compréhensible pour elle. D'ailleurs, il s'agissait là des "premières émissions de divertissement et de jeu qui étaient sous-titrées", précise-t-il.

Un joli combat pour sa soeurette qui a beaucoup soutenu l'animateur dans ses moments de doute. Rappelons que Jean-Luc Reichmann a longtemps été complexé par son angiome. "Son handicap m'a aidé à relativiser. Même si on est soi-même dans le désarroi le plus profond, d'autres le sont encore plus. Ma soeur et moi avons toujours été proches. Paradoxalement, tout en étant sourde, elle a toujours été à mon écoute", lançait alors l'auteur de T'as une tâche, pistache !, en 2015 à nos confrères Télé Loisirs.

Ce numéro de Salut les terriens ! a réuni 1 065 000 téléspectateurs, soit 5,1% de part de marché. Une belle audience pour C8 !