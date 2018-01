Jean-Luc Reichmann, papa impliqué : "A la maison, il y a quelques règles..."

Lorsque Jean-Luc Reichmann quitte les plateaux de tournage de TF1 et les répétitions de sa reprise de Nuit d'ivresse au théâtre, c'est entouré de sa femme Nathalie et de leurs six enfants qu'il se sent le mieux. Interrogé par France Dimanche, l'animateur de 57 ans a accepté de parler brièvement de sa vie de père de famille recomposée et nombreuse.

Concernant ses enfants, Jean-Luc Reichmann a commenté d'entrée de jeu, en évoquant sa philosophie d'éducation : "C'est une belle famille recomposée. On apprend aux enfants [âgés de 9 à 28 ans, NDLR] ce qu'est la vraie vie, sans se voiler la face, mais en cherchant toujours le petit coin de ciel bleu." Et de poursuivre sur ce qu'implique la vie à huit : "A la maison, il y a quelques règles, comme dîner ensemble et mettre le portable de côté, afin d'échanger, partager (...) Il y a quelques chamailleries, comme dans toutes les familles. Mais ils respectent les choix de leurs parents. Nous souhaitons par-dessus tout leur transmettre des ondes positives, de la sagesse, un peu de cette éducation que nous avons reçue."

Et aussi, en tant que comédien très investi (notamment dans sa série Léo Matteï sur TF1), Jean-Luc Reichmann a révélé qu'il était ravi de voir que ses enfants étaient fiers de son travail et qu'ils l'aidaient même parfois à répéter ! "Ils me font répéter mes textes. Je les fais bosser, ils me font bosser, on s'accompagne. Parfois, je suis le père et parfois je suis l'élève. Ils me disent : 'On te met un 9 sur 10 !' (...) Ils sont venus me voir sur scène le 25 janvier pour la première de Nuit d'ivresse, tous les six, au premier rang, et étaient loin d'imaginer ce qui allait se passer !", a-t-il dévoilé.

Un papa épanoui...

Une interview à retrouver en intégralité dans France dimanche, actuellement en kiosques.