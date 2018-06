Jean-Luc Reichmann : Photo complice avec Gabin, l'enfant moqué pour sa tâche

Jean-Luc Reichmann a longtemps souffert de sa différence. En 2015, il publiait son roman autobiographique baptisé T'as une tâche pistache. Un ouvrage dans lequel l'animateur des 12 Coups de midi (TF1) raconte son parcours, ses souffrances liées à l'angiome qu'il a sur le visage... et qu'il a dédié à Gabin, jeune garçon rencontré en 2012 avec qui il partage cette particularité physique.

Six ans après leur rencontre, Jean-Luc Reichmann est toujours en contact avec le petit Gabin qui a depuis bien grandi. En effet, sur son compte Twitter, il a publié le 10 juin 2018 une photo de leurs retrouvailles sur laquelle l'animateur et le blondinet posent fièrement ensemble. "En tournage Léo Matteï dans le Sud avant Grande la tournée théâtre 2019 de Nuit d'ivresse dans toute la France, la Belgique et la Suisse, obligé de passer voir Gabin !", a précisé Jean-Luc Reichmann. Une belle complicité s'est alors installée entre eux...