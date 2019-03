Jean-Luc Reichmann : Pourquoi il a failli démissionner des Z'amours

Jean-Luc Reichmann est l'un des animateurs préférés des Français. Au départ, il était la voix off de plusieurs programme comme N'oubliez pas votre brosse à dents ou Les Guignols, mais dès 1995, on lui a proposé d'apparaître à l'écran pour le jeu télévisé Les Z'amours. Mais, comme l'animateur de 58 ans l'a confié dimanche 24 mars 2019 dans Les Terriens du dimanche (C8), il aurait pu ne jamais être aux commandes de ce programme devenu culte.

À l'époque, on lui demande de dissimuler son angiome, qui se caractérise par une tache au niveau du nez, avec du maquillage. On explique au compagnon de Nathalie qu'il faut "ressembler au gendre idéal". "Et on était tous là à vouloir ressembler au gendre idéal parce que c'était les codes", précise Jean-Luc Reichmann. Mais, très vite, jugeant que ce n'était pas ses codes à lui, il pose un ultimatum au producteur de l'émission : "Je ne me suis pas reconnu, donc j'ai essayé de prendre de la distance, un envol. Et je me suis envolé. J'avais des chaussures jaunes à l'époque quand je présentais Les Z'amours, un petit clin d'oeil à Coluche avec mes Doc Martens. Je me suis retourné vers Yves Bigot et je lui ai dit : 'Yves, on me demande de cacher ma tache et j'aimerais bien avoir une petite tache de couleur. Donc tu choisis entre les chaussures et la tache. Mais, si tu choisis de garder la tache couverte, je ne resterai pas.'"

Moqueries et surnoms horribles

Le producteur lui répond alors qu'il faut qu'il se sente le mieux possible. Jean-Luc Reichmann retire donc immédiatement le maquillage camouflant sa tache juste avant le lancement d'une émission. Une belle revanche pour l'animateur des 12 Coups de midi qui a longtemps souffert des moqueries.

À l'école, un professeur lui avait lancé "la tache, au tableau", a-t-il confié à Thierry Ardisson et ses chroniqueurs : "Quand vous êtes devant une classe de trente élèves et qu'un prof de français vous dit ça lorsque vous êtes adolescent, c'est vrai que c'est insupportable. Je me suis retrouvé le soir même devant ma glace, c'était une petite glace pour maman. Je me suis retrouvé devant le maquillage de ma maman, devant son petit poudrier, et j'ai essayé. Et quand vous avez 13 ans, que vous vous êtes fait bâcher par le prof devant trente élèves (....), ça fait très mal."

Interviewé par France Info en 2015, le comédien qui fait un carton dans la pièce Une nuit d'ivresse avait précisé que son professeur de mathématique l'appelait "Reich­mann le rouge". Il a toutefois assuré ne pas avoir tenu rigueur à ses professeurs pour leurs surnoms horribles.