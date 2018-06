Jean-Luc Reichmann : Sa collaboration inattendue avec un grand chef

Jean-Luc Reichmann ne chôme pas. En plus de tourner Les 12 Coups de midi (TF1), l'animateur et acteur de 57 ans met en boîte la sixième saison de sa série Léo Mattei. A cette occasion, il a pris la route direction Marseille. Et, prochainement, il sera rejoint par un guest inattendu comme l'ont dévoilé nos confrères de TV Mag.

Michel Sarran, juré de Top Chef depuis 2015, va tourner dans un épisode au côté de Jean-Luc Reichmann, début juin. Une expérience qu'il a hâte de débuter : "Je n'ai jamais rêvé de faire l'acteur. Mais je suis d'une nature curieuse. Ça m'intéresse de découvrir les coulisses de ce métier, et puis ce ne sera pas vraiment un rôle de composition puisque l'intrigue aura lieu dans le milieu de la restauration."

Reste à savoir si l'acolyte d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Jean-François Piège sera aussi bon devant la caméra que derrière les fourneaux. Le chanteur Slimane avait en tout cas lui séduit les téléspectateurs lors de son passage dans l'épisode de la saison 4 "Hors de contrôle", en 2016.