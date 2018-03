Jean-Luc Reichmann tacle Christine Angot : "Elle est à côté de la plaque"

Samedi 3 mars 2018, Jean-Luc Reichmann était l'invité de la future maman Isabelle Ithurburu dans Le Tube (Canal+). Et l'animateur de TF1 n'a pas échappé à une allusion aux critiques acerbes de Christine Angot lors de son passage dans On n'est pas couché (France 2), le 20 février dernier.

"Quand elle balance des chiffres sur mon salaire, on est à côté de la plaque. Si je fais de la télé, c'est pour faire de la création (...), ça me sert à tout ça. Je pense que cette dame n'est pas au courant de ce qui se fait dans l'audiovisuel. On est pas sur les mêmes planètes, tout simplement", a confié Jean-Luc Reichmann dans un premier temps. Le présentateur de 57 ans s'est ensuite défendu de surjouer l'émotion face aux candidats, dans Les 12 Coups de midi : "On ne peut pas tenir la distance si l'on surjoue. Au bout d'un moment, le téléspectateur voit si vous êtes faux. Si vous surjouez, vous vous faites descendre immédiatement."

Pour rappel, lors de son passage dans l'émission animée par Laurent Ruquier, Jean-Luc Reichmann a fait face à une Christine Angot très critique. Cette dernière lui a notamment reproché d'en faire trop avec les gagnants des 12 coups de midi : "Vous dites vous-même : 'Je ne triche pas, les gens me respectent et tout ça', mais vous êtes acteur avant tout. Un truc m'a frappée à un moment. Il y a quelqu'un qui gagne 10 500 euros et vous tombez à la renverse et vous dites 'Quoi ? 10 500 euros ? Mais c'est extraordinaire ! Ça va changer votre vie !' Bref vous êtes à fond avec lui, vous le prenez dans vos bras, c'est l'explosion de bonheur ! Et je me dis '10 500 euros... pour vous... Vous gagnez tellement d'argent ! 10 500 euros, c'est quoi ? C'est rien, c'est deux petites émissions vite fait !'"

Le fier papa de six enfants – actuellement sur les planches pour la pièce de théâtre Nuit d'ivresse – avait alors assuré que leur bonheur faisait son bonheur.