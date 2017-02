Jean-Luc Reichmann : "Un vide insupportable" après la mort de son père...

Si, sur le petit écran, Jean-Luc Reichmann est surtout un trublion qui divertit les téléspectateurs par sa bonne humeur, cela n'empêche qu'il est comme tout le monde et que les drames le frappent aussi. Peu avant son 56e anniversaire, il perdait son papa...

A l'occasion d'un portrait qui lui était consacré dans l'émission 50mn inside, le populaire animateur de TF1 est revenu sur la douleur qu'il a ressentie après avoir perdu son père en septembre 2016, alors qu'il tournait sa série Léo Matteï, brigade des mineurs. Quelques jours après, de retour à Paris, il mettait en boîte plusieurs numéros de son émission Les 12 coups de midi, dont l'un devait être diffusé le 2 novembre, soit le jour de son anniversaire. Alors, quand ses équipes lui apportent fleurs et gâteau sur le plateau, il est très ému au moment de les remercier...

Face à Sandrine Quétier, qui lui repasse la séquence en vidéo, il s'explique. "J'étais super touché. Je n'ai pas voulu en faire un plat, mais j'ai perdu mon papa. Et j'ai essayé de le garder le plus long­temps possible. Et puis, je voulais aussi m'adres­ser à ma maman [Josette, qui réside en Haute-Garonne, ndlr]. Donc, ça a été très, très, très dur. Mais y a un vide insupportable...", a-t-il dit.

Jean-Luc Reichmann était très proche de son père Pierre Reichmann, emporté à l'âge de 83 ans et, dans le portait de 50mn inside, il est d'ailleurs décrit comme "un modèle et un pilier" pour le sympathique animateur.

