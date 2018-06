Jean-Luc Romeo en deuil : Message poignant et photo après la mort de son mari

Alors que la Pride parisienne se tiendra samedi 30 juin 2018 et que l'AdmdTour (organisé par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui évoque le sujet de la fin de vie lors de rencontres avec les Français un peu partout dans le pays) est lancé, Jean-Luc Romero n'a pas manqué de souligner l'importance de ces deux événements. Il faut dire que cela touchait particulièrement son jeune mari Christophe Michel.

"Un mois, un mois déjà que tu nous as quittés. Tu me manques tant. Tu nous manques terriblement, mais nous continuons plus que jamais tes/nos combats communs. L'amour ne meurt jamais... #ADMD #ELCS #Lovewins", a ainsi écrit Jean-Luc Roméro sur Twitter ce vendredi 29 juin. L'élu du 12e arrondissement de la capitale et conseiller régional de l'Ile-de-France a ainsi salué la mémoire de son mari – la cause de la mort du jeune homme n'a toujours pas été révélée malgré certaines rumeurs persistantes –, secrétaire général de l'ADMD et militant de la cause LGBT.

Christophe Michel est mort à la fin du mois de mai dernier et ses obsèques se sont tenues le 6 juin au cimetière du Père-Lachaise à Paris, en présence de représentants politiques, de personnalités ou de militants. On avait notamment pu y voir la maire de Paris Anne Hidalgo ainsi que l'ancienne première dame Valérie Trierweiler, qui avait assisté au mariage du couple en 2013.