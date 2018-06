Jean-Luc Romero : Après la mort brutale de son mari, il honore une promesse

Après deux jours de silence, Jean-Luc Romero a refait son apparition sur les réseaux sociaux afin de poster un message dans lequel il évoque son regretté mari Christophe Michel, mort à seulement 31 ans dans des circonstances pour l'heure inconnues - son décès avait été annoncé le 29 mai 2018.

"Christophe Romero-Michel a voulu que j'accepte de parrainer la Pride de l'océan indien qui se bat pour la dépénalisation de l'homosexualité. Il avait organisé ce déplacement. Je tiens cet engagement en la mémoire de nos combats communs et pour l'Ile-de-France qui me mandate", a écrit Jean-Luc Romero sur son compte Twitter, ce vendredi 1er juin. L'élu parisien du 12e arrondissement de la capitale (également ambassadeur d'une "région Ile-de-France sans sida" et conseiller régional d'Île-de-France) a pris la pose avec des militants locaux tenant un drapeau arc-en-ciel. C'est en juin que se tient un peu partout dans le monde des marches de la fierté en soutien aux LGBT.

Jean-Luc Romero, qui a reçu les messages de sympathie et de condoléances de milliers de personnes sur la Toile, n'a pas caché qu'il est très affecté par la mort de son époux. Répondant à un message du compte Twitter du magazine Têtu qui saluait son courage et son engagement, il a répondu : "Merci mais c'est très dur..."