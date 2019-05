Jean-Luc Romero : "Attends-moi. Je ne serai pas long", message à son défunt mari

Christophe Michel était l'ancien secrétaire général de l'ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité) et un militant de la cause LGBT. Des combats que Jean-Luc Romero poursuit en son nom, parfois avec difficulté. L'homme politique, qui s'était dit "en survie" après les obsèques de son époux, publie régulièrement des messages et des photos rendant hommage au jeune défunt. Et si Jean-Luc Romero a pu apparaître de temps à autre à quelques événements festifs pendant lesquels il affichait un maigre sourire, nul doute qu'à l'intérieur, c'est la tristesse qui l'habite au quotidien.

Thomas Montet