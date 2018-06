Jean-Luc Romero honore son défunt mari face à "des fous de Dieu armés"

Quelques jours seulement après la mort brutale de son jeune époux, l'élu du 12e arrondissement de Paris et conseiller régional de l'Ile-de-France s'est envolé pour l'île Maurice. Jean-Luc Romero a expliqué sa démarche et sa présence sur place dans un message posté sur Twitter. Mandaté par la région, le militant contre le sida voulait aussi honorer son époux Christophe Michel, qui avait organisé ce déplacement. Il a repris la parole...

"L'esprit bienveillant et militant de mon Christophe a soufflé : la Pride de l'Ocean Indien que les autorités interdisaient est désormais possible. Battons-nous toutes et tous pour la dépénalisation de l'homosexualité dans le monde. #IleMaurice #PrideMoris", a-t-il commenté sur Twitter, ce samedi 2 juin 2018. Jean-Luc Romero a partagé des clichés avec des militants locaux, tous portant fièrement les couleurs arc-en-ciel associées à la communauté LGBT.

Malheureusement, peu après ce message, Jean-Luc Romero a de nouveau écrit un tweet pour indiquer que les choses ne se passent pas si bien que ça sur place. "Des fous de Dieu armés ont empêché la Pride Moris mais c'est l'amour qui finira par triompher. Jamais leur haine ! Bientôt dans l'Ocean Indien l'homosexualité sera dépénalisée. Je l'ai rappelé dans mon discours inspiré par mon tendre Christophe. #PrideMauris #IleMaurice", a-t-il ajouté.

Jean-Luc Romero, très affecté par la mort de son mari - et qui n'a pas indiqué la cause de son décès - est attaqué sur la Toile par des homophobes partageant des messages immondes. Il a pu compter sur le soutien sans faille de proches comme Anne Hidalgo, Christophe Beaugrand ou Valérie Trierweiler.