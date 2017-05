Jean-Marc Généreux : Sa fille va beaucoup mieux

Jean-Marc Généreux n'est pas qu'un simple juré incontournable de Danse avec les stars sur TF1 dans la vie. Il est également le papa, toujours aux petits soins, de sa fille Francesca, âgée de 18 ans. Surtout lorsque sa santé se gâte...

Ce vendredi 12 mai 2017, le danseur de 54 ans a publié une photo sur son compte Instagram pour faire savoir à ses nombreux followers que la demoiselle, atteinte du syndrome de Rett, est désormais en pleine forme après avoir été admise en urgence à l'hôpital Pierre Boucher de Longueuil au Québec en "état de mal épileptique" le 8 mai.

"She's BACK ! Elle est de retour ! Après sept jours d'inquiétude, elle va super bien ! MERCI ! Thanks my friends and family for your love ! Merci à vous mes amis ! #famille #dalsfamily #hopitalpierreboucher #personneltraitant #infirmiersinfirmieres", a légendé l'homme qui a l'habitude de crier "J'achète" sur les show de DALS, sous le selfie le mettant en scène au côté de Francesca.

Ni une, ni deux, la communauté du danseur s'est empressée de réagir à son cliché. "Soulagée de revoir le petit rayon de soleil", "Trop contente de cette bonne nouvelle", "C'est merveilleux, vous allez pouvoir vous retrouver ensemble chez vous avec vos amours", "Super ! Trop contente pour vous", "Quel bonne nouvelle gros bisous à la princesse", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Le Québécois a l'habitude de parler des problèmes de sa fille auprès de ses fans sur les réseaux sociaux. À ses yeux, le combat de Francesca est aussi le sien, au point de s'investir régulièrement auprès de nombreuses associations qui aident des patients atteints de la même maladie que sa fille. Touchant.