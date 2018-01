Jean-Marc Généreux : Tendres confidences sur Francesca et son fils Jean-Francis

Sa fille Francesca (18 ans), Jean-Marc Généreux en parle toujours avec beaucoup d'émotion. Atteinte du syndrome de Rett (maladie génétique rare provoquant un handicap mental et des atteintes motrices sévères), la jeune femme a dû être hospitalisée à la suite d'une crise d'épilepsie en mai dernier.

Heureusement, "Cocotte" (surnom que lui donne son papa) va mieux, comme l'a confié le juré de Danse avec les stars (TF1) au cours d'un entretien accordé à Télé Loisirs : "Elle va très bien. C'est sûr que l'épilepsie est toujours présente, l'apnée, tout ça... C'est le syndrome de Rett (...). Il n'y a plus de dégénérescence pour le moment. Elle est dans une situation assez stable." Si leur combat n'est pas simple à vivre tous les jours, Jean-Marc Généreux se concentre sur ce qui est positif : "Elle nous apporte tellement de joie et de bonheur (...). Ma femme France porte ce flambeau tous les jours et moi de l'extérieur, je fais ce que je peux pour contribuer. Quand je retourne à la maison, j'essaie de donner tout ce que j'ai. Elle sourit, elle est heureuse. En tout cas, c'est ce qu'on ressent (...) car elle ne peut pas parler."

L'acolyte de Fauve Hautot, Chris Marques et Nicolas Archambault est également l'heureux papa de Jean-Francis (21 ans). Un jeune homme qui a fait sensation auprès des abonnés du danseur professionnel. "C'est le genre de gars qui ne se la raconte pas du tout. Il n'a aucune conscience qu'il est beau gosse", a-t-il assuré. Dommage pour ses admiratrices, il n'a pas révélé s'il était un coeur à prendre.

Ce que l'on sait, c'est que Jean-Marc Généreux n'en est pas un. Il est marié à France, qu'il a rencontrée à l'âge de 9 ans. Et chaque jour, il met un point d'honneur à la rendre heureuse : "Je suis un homme comblé (...). Je n'ai jamais rien pris pour acquis. Ça fait partie de mes motivations qu'elle ressente que je l'aime autant qu'au départ."