Jean-Marc Généreux touchant avec sa fille Francesca: "On est des petits cochons"

Jean-Marc Généreux, juré emblématique de Danse avec les stars (TF1), est toujours aux petits soins pour sa fille Francesca (18 ans).

Mercredi 12 juillet 2017, le danseur de 54 ans a publié une courte vidéo sur son compte Instagram dévoilant un moment complice avec sa "Cocotte", atteinte du syndrome de Rett. Quelques semaines après son passage à l'hôpital Pierre Boucher de Longueuil au Québec après une crise d'épilepsie, la jeune Francesca a visiblement retrouvé le sourire et gageons que son célèbre papa y est pour beaucoup.

"On mange du chocolat, on est des petits cochons ! Oulalalala", lance Jean-Marc Généreux à la caméra alors qu'il est en train de partager une glace avec sa fille chérie. Bien évidemment, de nombreux internautes ont réagi à cette vidéo. "Oh vous êtes trop choux tous les deux", "Tu es un super papa", "Ça n'a pas de prix l'amour que vous donnez chaque jour à votre fille malgré les difficultés de la vie. Je vous admire vraiment avec votre femme, votre fille doit être si fière de vous !", "Elle a des yeux magnifiques", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Jean-Marc Généreux rend souvent hommage à son enfant sur les réseaux sociaux. Pour elle, il mène aussi le combat contre la maladie. En plus d'aider Francesca quotidiennement, le juré s'investit beaucoup auprès des associations qui viennent en aide aux patients atteints de cette maladie.