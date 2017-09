Jean-Marc (L'amour est dans le pré 2017): "Avec Françoise, il y a des frictions"

Lundi 25 septembre, M6 dévoile le premier épisode des bilans de L'amour est dans le pré 2017. Quatre mois après la fin du tournage, les téléspectateurs vont savoir quels couples sont toujours ensemble. Mais avant cette grande soirée, le magazine Télé Loisirs fait des révélations...

La dernière fois que Françoise et Jean-Marc sont apparus à la télévision, ils étaient amoureux et prévoyaient d'emménager ensemble. C'est à présent chose faite et comme le dévoile l'agriculteur bourguignon, la cohabitation n'est pas toujours simple. "Il y a des frictions de temps en temps. On se prend souvent la tête pour des broutilles, car je lui tiens tête", raconte l'homme de 52 ans.

Ce qui n'empêche pas le couple qui vit ensemble depuis le mois d'août d'envisager le mariage ou le pacs. "On s'est laissé un an et demi pour prendre une décision. Elle ne veut pas faire sa demande, elle pense que c'est à moi de la lui faire", confie Jean-Marc. Alors, l'agriculteur se lancera-t-il ? Nous le saurons dans quelques mois.

Une chose est certaine, Françoise souhaite tout tout de suite, tandis que son homme préfère ne "pas s'emballer trop vite". Espérons en tout cas que leur relation, avec un passage devant monsieur le maire ou pas, continuera longtemps de rimer avec bonheur.