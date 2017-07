Jean-Marc (L'amour est dans le pré 2017) : Tensions entre Françoise et Yvelise

Dans L'amour est dans le pré 2017, Jean-Marc, viticulteur et éleveur de vaches allaitantes de 52 ans, a invité Françoise, ex- prétendante malheureuse d'Éric durant la saison précédente, et Yvelise chez lui. Deux candidates au caractère bien trempé. Résultat, l'ambiance à la ferme n'a pas toujours été bonne.

Comme le révèle le magazine Télé-Loisirs, les participantes n'ont pas hésité à se faire la guerre afin de tenter de gagner les faveurs de leur agriculteur. "On s'est envoyée des piques et des vannes. Ce n'était pas tellement méchant, mais je n'ai pas supporté ses tacles [ceux d'Yvelise, ndlr], donc je lui au répondu", a confié Françoise qui a pris soin de se relooker avant de participer au programme.

Jean-Marc, qui a perdu 30 kilos, a donc été plusieurs fois spectateur de la tension qui régnait entre les deux femmes. "Elles se sont prises le chou plusieurs fois, notamment dans la cuisine. Je n'ai pas voulu m'en mêler. C'est une manière de voir leur caractère et de prendre ma décision", déclare-t-il. Quelle décision ? Réponse dans plusieurs semaines...