Jean-Marc Mazzonetto : Mort à 34 ans de l'ex-rugbyman, percuté par un camion

Les messages se succèdent sur Twitter pour rendre hommage à Jean-Marc Mazzonetto, ex-joueur de rugby brutalement décédé le mardi 9 janvier à l'âge de 34 ans. Sud-Ouest rapporte que l'ancien arrière du Stade Montois a été victime d'un terrible accident peu avant 21h. Jean-Marc Mazzonetto a été percuté par un poids lourd "au niveau du village de Gaillères, sur une ligne droite de la D 933, une dizaine de kilomètres à l'est de Mont-de-Marsan". Le drame s'est produit alors que l'ancien joueur de rugby, papa d'une petite fille, traversait un passage piéton. Rapidement arrivés sur les lieux du drame, les pompiers n'ont malheureusement rien pu faire pour le sauver.

Le quotidien régional ajoute qu'"une enquête judiciaire est en cours pour faire toute la lumière sur ce drame." Le conducteur du poids lourd, un Espagnol en état de choc, s'est défendu d'avoir été surpris par la traversée du piéton. Les gendarmes, qui n'écartent aucune piste, sont à la recherche d'autres témoignages pour apporter de nouveaux éclairages. La famille de Jean-Marc Mazzonetto doit également être entendue.

Profondément bouleversé d'apprendre la tragique disparition de son ancien joueur, le club de Mont-de-Marsan, où il a évolué de 2005 à 2013, puis de 2015 à 2016, a publié le message suivant sur Twitter : "C'est avec une immense tristesse que le Stade Montois Rugby a appris le décès de Jean-Marc Mazzonetto cette nuit. L'ensemble des dirigeants, joueurs, salariés et bénévoles adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches." "C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Jean-Marc Mazzonetto, arrière de la Section de 2013 à 2015. La Section adresse à sa famille et ses proches ses plus sincères condoléances. Un hommage lui sera rendu ce samedi avant le match Section-Zèbre", a réagi de son côté la Section paloise.