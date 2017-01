Jean-Marc Morandini condamné à verser 5000 euros à Matthieu Delormeau

On le sait, Jean-Marc Morandini (51 ans) et Matthieu Delormeau (42 ans) ne sont pas restés en bons termes après leur collaboration sur l'émission Morandini ! sur Direct 8 de 2006 à 2008.

Cependant, leur inimitié est encore montée d'un cran quand, le 19 juillet dernier, Jean-Marc Morandini – fraîchement mis en cause par le magazine Les Inrocks pour ses castings douteux pour la web-série Les Faucons – a désigné Matthieu Delormeau et Marc-Olivier Fogiel lors d'une conférence de presse comme étant les personnes à l'origine d'un "complot organisé" contre lui. L'ex-animateur du Grand Direct des médias (Europe 1) avait même déclaré qu'il portait plainte contre le duo. Matthieu Delormeau et Marc-Olivier Fogiel avaient immédiatement déposé plainte pour "diffamation" et "atteinte à la vie privée".

Ainsi, si le parquet vient de classer sans suite l'affaire dite des castings pour la web-série Les Faucons (Jean-Marc Morandini était poursuivi pour "harcèlement sexuel" et "travail dissimulé"), le Parisien révèle ce jour que le tribunal de grande instance de Paris vient de condamner Jean-Marc Morandini à verser la somme de 5000 euros à Matthieu Delormeau pour "atteinte à la vie privée", le volet diffamation fera l'objet d'une procédure au pénal, pour laquelle un juge d'instruction devrait être nommé. Il devra également verser 1650 euros supplémentaires pour les remboursements de frais d'avocat.

Pour rappel, le 19 juillet dernier, lors de sa conférence de presse lunaire, Jean-Marc Morandini avait accusé Marc-Olivier Fogiel de le faire chanter et avait présenté Matthieu Delormeau comme "l'ancien amant de Marc-Olivier Fogiel" chargé d'exécuter les "basses besognes".

C'est la première condamnation de Jean-Marc Morandini après cette conférence de presse, mais ses accusations commencent à se retourner contre lui. Matthieu Delormeau et Marc-Olivier Fogiel ont chacun déposé deux plaintes, l'une pour atteinte à la vie privée, l'autre au pénal pour diffamation. Après ces accusations, Jean-Marc Morandini n'a d'ailleurs pas déposé de plainte, son avocat avait même reconnu qu'en fait, il n'y avait pas eu de complot contre lui...

Pour finir, si l'enquête pour harcèlement sexuel a été classée sans suite, Jean-Marc Morandini reste poursuivi pour "corruption de mineur aggravée". L'enquête menée par la brigade de protection des mineurs continue.

Jean-Marc Morandini reste toutefois présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.