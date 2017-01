Jean-Marc Morandini : Ses échanges accablants avec des mineurs révélés

Mercredi 18 janvier, l'enquête pour "harcèlement sexuel" visant l'animateur Jean-Marc Morandini (51 ans) dans le cadre des castings controversés pour sa web-série Les Faucons, a été classée sans suite par le parquet de Paris. Cependant, les plaignants se disent scandalisés par cette décision et l'un de leurs avocats envisage très sérieusement de porter plainte avec constitution de partie civile, ce qui déclencherait alors l'ouverture d'une information juducaire et la nomination d'un juge d'instruction. La bataille se poursuivra également aux prud'hommes pour travail dissimulé; puisque les cinq comédiens n'auraient pas été rétribués.

Pour autant, Jean-Marc Morandini, est toujours mis en examen pour "corruption de mineurs aggravée" et l'enquête menée par la brigade de protection des mineurs (menée en parallèle de celle visant les castings scabreux des Faucons ou du projet de remake de Ken Park) se poursuit. Il est placé sous contrôle judiciaire depuis le 23 septembre dernier dans ce dossier.

Ça a vraiment dérapé

À la suite de cette décision de justice, nos confrères du site 20 Minutes révèlent en détail les auditions des deux mineurs présumés victimes. Romuald (le prénom a été changé) a raconté aux enquêteurs que, fasciné par Morandini, il avait demandé à ses parents de l'accompagner à l'enregistrement de Vous êtes en direct sur NRJ12. Nous sommes en 2013 et, après cette rencontre, le présentateur et le mineur ont échangé des messages privés.

"De manière un peu insidieuse, il en est arrivé à me demander quelle était mon orientation sexuelle. Après, ça a vraiment dérapé. Il a évoqué la masturbation en me demandant si je me masturbais", a expliqué Romuald. Ces messages privés doivent être en possession des enquêteurs, puisque le jeune homme, âgé de 15 ans à l'époque, a raconté avoir reçu un message très explicite de la part de l'homme de 51 ans lui demandant s'il bandait. Un texte envoyé le 10 mars 2013 qui, lorsque Romuald répond par l'affirmative, se poursuit par un "Hmmm" de l'animateur.

Lors de ces conversations, Jean-Marc Morandini a même décrit le scénario sexuel qui le faisait fantasmer : "Tu t'es mis à genous (sic)... Tu as ouvert ma ceinture. Tu as baissé le pantalon. Tu as dit : j'adore..." Des propos que Jean-Marc Morandini n'a pas niés. Pour sa défense, il a même déclaré : "Sur Twitter et sur Facebook, je parle avec beaucoup de monde, je dirais 200 personnes régulièrement. Les gens que je recevais sur mon plateau venaient raconter leurs histoires de sexe. Mon public de base aime ça." Pour se défendre toujours, il a également ajouté qu'il pensait que le jeune homme était âgé de 18 ans et que lorsqu'il avait découvert la vérité, il avait "arrêté de parler avec lui de sexe."

Des propos contredits par Romuald qui précise, notamment, que son âge était indiqué sur son profil Twitter.

Il voulait que je me masturbe devant lui

Autre témoignage accablant, celui de Cyprien (le prénom a également été changé). Le jeune homme qui a rencontré l'animateur en 2009 pour le casting d'un remake de Ken Park et qui avait fini nu devant le présentateur – du fait de l'insistance de ce dernier – déclare : "Il voulait que je me masturbe devant lui. Il m'a dit que les gens qui avaient déjà passé le casting l'avaient fait et que si je ne le faisais pas, je n'aurais pas le rôle. Je sentais que son regard avait encore changé. Il me regardait comme si j'étais un bonbon."

Là, Jean-Marc Morandini a tout nié en bloc. Il n'aurait même pas reconnu Cyprien sur les photos des enquêteurs.

Les deux jeunes gens disent aujourd'hui être prêts à aller au bout de la procédure judiciaire. Selon 20 Minutes, les magistrats devraient prochainement recevoir le résultat de l'expertise des ordinateurs, téléphones et nombreuses clés USB saisis au domicile de Jean-Marc Morandini. Il devrait ensuite être réentendu sur le fond de l'affaire.

Jean-Marc Morandini reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier pénal.