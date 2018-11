Jean-Marie Bigard a "pleuré" quand son fils Jules lui a parlé de sa mort...

Alors qu'il publie le livre Les trucs qui (nous) gonflent, Jean-Marie Bigard s'est longuement confié dans les pages du magazine Closer, dans les kiosques le 1er novembre 2018. S'il donne quelques logiques coups de griffes contre ce qui l'énerve, il se fait aussi doux lorsqu'il est question de sa vie intime.

Ainsi, évoquant son quotidien auprès de sa femme la comédienne Lola Marois et de ses enfants Jules et Bella, l'humoriste affirme qu'à la maison, c'est lui "la maman". "C'est moi qui fais les câlins, réconforte, console. J'ai d'ailleurs décidé d'arrêter les spectacles seul en scène [il a annoncé que Il était une fois Jean-Marie Bigard, le spectacle de ma vie serait sa dernière tournée, ndlr] pour voir grandir mes jumeaux. A 6 ans, ils deviennent d'autres enfants en dix jours. Quand je suis éloigné d'eux, j'ai l'impression de louper le film", dit-il.

L'humoriste, déjà papa d'un grand Sasha né d'une précédente relation, admet qu'en devant père assez tard, il se sent d'avantage impliqué et le temps qui passe l'inquiète. "L'autre jour, je regardais un dessin animé avec un jumeau sur chaque genou, le bonheur total ! Ça sonne à l'interphone et je me lève péniblement en les portant. Et Jules me lance : 'T'es vieux, papa, donc tu vas mourir ?' Je lui réponds que c'est vrai. Il encaisse, et dix minutes après, il me demande : 'Mais tu vas rester mort longtemps ?' J'en ai pleuré", ajoute-t-il.

Jean-Marie Bigard, qui dit souffrir de polyarthrite, est cependant heureux de sa décision d'arrêter prochainement les tournées car il reçoit déjà d'autres projets moins chronophages et qui le tiennent moins éloignés de chez lui...

Thomas Montet