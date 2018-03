Jean-Marie Bigard annonce ses adieux : "Il est temps que ça se termine"

À 63 ans, Jean-Marie Bigard vient d'annoncer qu'il s'apprêtait à prendre sa retraite, au moins dans le monde de l'humour. Il a révélé qu'il donnerait une dernière tournée dans toute la France avant de se consacrer à d'autres projets.

"Je l'annonce : ce sera mon dernier spectacle, écrit l'humoriste sur son site officiel. Et il est temps que ça se termine, j'ai 63 ans. Alors je vais vous offrir le spectacle de ma vie, tous les meilleurs moments de ma carrière, mes meilleurs blagues, mais aussi le Stade de France, La Classe... Vous avez été plus de 4 000 000 de copains à venir voir mes spectacles et 8 000 000 à acheter mes DVDS. C'est à moi de vous offrir un cadeau ! Je viens à votre rencontre à partir d'octobre 2018 avec le meilleur de mes sketches, quelques surprises et nouveautés. J ai décidé sur cette tournée que vous alliez choisir les sketchs que vous voulez revoir ! Je ferai comme bon vous semble ! À très vite !"

Sur Facebook, le mari de Lola – qui vient de se clasher avec Karine Le Marchand – a ajouté : "J'espère vous retrouver une dernière fois dans la salle, avec moi. Je vous aime, vous qui ne m'avez jamais lâché. PS : rassurez-vous, Bigard bande encore." L'ultime tournée de l'humoriste, qui a été le seul dans son domaine à remplir le Stade de France en 2004, s'intitulera Il était une fois Jean-Marie Bigard, le spectacle de ma vie. Ces derniers mois, il a parcouru la France avec le spectacle Nous les femmes.

Jean-Marie Bigard, que l'on continuera sans doute à retrouver dans Les Grosses Têtes sur RTL, sera sur les planches en janvier 2019 au côté de Patrice Laffont dans Dernier tour de piste, une comédie signée Jean Franco.

Thomas Montet