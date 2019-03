Jean-Marie Bigard "détruit" et "viré" de sa tournée d'été après sa blague sur C8

Jean-Marie Bigard est atterré.

L'humoriste de 64 ans vient d'apprendre que 49 dates de sa tournée d'été ont purement et simplement été annulées suite à sa blague sur "la déchirure" prononcée sur C8 le mois dernier, blague qui tournait autour de la thématique du viol et qui avait défrayé la chronique.

Sur ses réseaux sociaux, le compagnon de Lola Marois n'a pas caché sa tristesse et a publié une vidéo ce 4 mars 2019. "Bonjour les amis, je reste assis car je suis détruit (...) Je devais faire la tournée Var-Matin cet été, 49 dates, c'était tout mon été de travail et je viens d'apprendre il y a 45 minutes là que j'étais viré. Je suis viré par Jean-Marc Pastorino, qui est le PDG de Var-Matin, il a dit 'Non, on ne peut pas prendre un gars qui raconte sur C8 la blague de la déchirure'. Vous m'avez bien entendu ? C'est la réalité, je suis viré (...) Il me jette comme une merde pour une blague que je raconte à la télé et à la radio depuis 30 ans", a-t-il lâché, accablé.

Combattif, Jean-Marie Bigard a fait une proposition. "Je fais un appel. Si des maires du Var veulent me recevoir, je viens et je joue pour cinq euros la place, ok ? Rien que pour faire chier Jean-Marc Pastorino et pour faire rire les gens parce que j'étais censé parcourir tout le département du Var cet été. Si vous le voulez, je viendrai. Jean-Marc Pastorino verra que je fais beaucoup plus rire les gens que je les fais pleurer ou que je les offusque. Je vous embrasse tous, j'ai pris un coup sur la tête", a-t-il lancé.

Pour rappel, face au tollé, C8 avait coupé la scène des rediffusions et des replays de Touche pas à mon poste et le CSA avait recueilli plus de 200 signalements 24 heures après la diffusion.