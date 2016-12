Jean-Marie Bigard et Daniel Guichard commencent 2017 avec Dave et Wendy Bouchard

Depuis la rentrée, tous les dimanches sur France 3, Dave fait équipe avec Wendy Bouchard pour un nouveau magazine culturel et populaire intitulé Même le dimanche. Le 5 décembre, dans un studio de la Plaine Saint-Denis, le duo, qui a reçu Renaud pour sa première, enregistrait un numéro très spécial de son émission puisqu'il sera diffusé le dimanche 1er janvier 2017. Au programme, de la chanson et de l'humour populaires avec notamment la présence de Jean-Marie Bigard et Daniel Guichard.

Le premier a vu sa tournée estivale quelque peu bouleversée par des ennuis de santé désormais oubliés. Après s'être écroulé sur scène, Jean-Marie Bigard s'est entendu dire par les médecins qu'il était un miraculé. L'intéressé s'avoue changé, mais il a repris dès qu'il a pu la tournée de son spectacle Nous les femmes. L'aventure se poursuit en 2017 partout en France, et il en parlera avec Dave et Wendy Bouchard.

L'autre invité vedette des animateurs ce dimanche, c'est Daniel Guichard. En tournée entre janvier 2015 et le printemps 2016, le chanteur populaire à qui l'on doit l'inoubliable Mon vieux repart sur les routes dans quelques jours avec un nouveau spectacle composé de ses titres les plus marquants et de quelques reprises. À ses côtés, les téléspectateurs de France 3 découvriront les New Poppys. Âgés de 8 à 15 ans, ils sont une "nouvelle génération de jeunes garçons issus des Petits Chanteurs d'Asnières, comme l'étaient leurs aînés, les Poppys : un groupe d'enfants qui a vendu des millions de disques en chantant la paix, l'amour et la fraternité dans les années 1970" et dont personne n'a oublié le tube Non, non, rien n'a changé.

Pour cette émission de fête, Wendy Bouchard et Dave auront également le plaisir de recevoir un trio culte de la comédie musicale Notre Dame de Paris : Frollo, Phoebus et Quasimodo. Le premier est toujours interprété par le trop rare Daniel Lavoie ; il est désormais accompagné par Angelo Del Vecchio et Martin Giroux pour chanter Belle et les autres chansons signées Luc Plamondon et Richard Cocciante. Le spectacle se joue jusqu'au 8 janvier 2017 au Palais des Congrès de Paris puis il partira en tournée. Pour ce numéro de Même le dimanche, il faudra aussi compter sur l'humoriste Olivier de Benoist, qui fait sa crise de la quarantaine sur scène et en tournée, ainsi que la tout aussi talentueuse Christine Berrou, humoriste qui officie sur Europe 1 et que l'on a découverte au sein du Jamel Comedy Club, et le corrosif Tanguy Pastureau.

Ce numéro de Même le dimanche sera diffusé par France 3 le 1er janvier 2017 à partir de 13h35.