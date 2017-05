Jean-Marie Bigard, sans sa chérie mais très complice avec Emmanuelle Boidron

Vive la Crise prend comme point de départ la démission à la présidence de Marine Le Pen et sort en salles le 10 mai. Comédie réalisée par Jean-François Davy, portée par un tandem d'acteurs haut en couleurs, Jean-Claude Dreyfus et Jean-Marie Bigard, le film s'offrait une nouvelle avant-première parisienne au Max Linder le 2 mai, quelques jours avant la véritable élection ! L'occasion de réunir un beau parterre d'invités autour des truculents Dreyfus et Bigard.

Si Jean-Marie ne se pavanait pas devant les photographes avec sa chérie Lola Marois (qui joue pourtant dans le film), il était néanmoins bien entouré. La pétillante Emmanuelle Boidron était de la partie, tout comme Rufus, la grande Mylène Demongeot, Florence Thomassin (que Bigard a d'ailleurs fougueusement embrassé sur la joue), Laurent Gerra, Raphaël Mezrahi, Danièle Gilbert ou encore le grand Venantino Venantini. Le célèbre acteur italien, vu notamment dans Les Tontons Flingueurs, Le Corniaud ou La Folie des grandeurs a notamment posé avec Christelle Bardet, la compagne de Laurent Gerra. Le tout sous les yeux d'Agnès Soral et Thierry Falivene, de la fantasque Angélique Litzenburger, ou encore bien du duo Jovanka Sopalovic et Gabrielle Lazure. Le cascadeur Rémy Julienne, Philippe Caroit, Isabelle De Hertogh, Amel Annoga ou encore Sophie Vouzelaud (DALS 6) étaient aussi de la partie.

L'histoire de Vive la crise : Mai 2025 - Marine Le Pen, Présidente de la République démissionne. Étienne, cadre de la climatisation nationale, se fait licencier et n'osant affronter cette réalité, erre de bar en bar. Il rencontre alors Montaigne, agrégé de philo, qui mène une vie de bohème assumée. Étienne devient alors La Boétie et ils ne se quittent plus. Une troupe de marginaux truculents et attachants va se regrouper autour d'eux. S'appuyant sur l'article 1587 du Code Civil, ils déclenchent un joyeux foutoir et retrouvent le plaisir du bien-vivre ensemble.