Jean-Marie Bigard très fâché avec Muriel Robin : "On s'est pris le bec..."

Rien ne va plus pour Jean-Marie Bigard depuis sa blague polémique sur "la déchirure", prononcée dans Touche pas à mon poste sur C8 au mois de février. Après avoir été évincé d'une longue tournée d'été avec Var-Matin, l'humoriste de 64 ans vient de révéler (de nouveau dans TPMP !) qu'il s'était également fâché avec une amie de très longue date : Muriel Robin.

Alors qu'il venait d'évoquer sa profonde tristesse d'être si mal jugé après sa blague évoquant un viol et qu'il était très ému de recevoir le soutien de l'équipe de TPMP – Valérie Benaïm a notamment rappelé à quel point il était un gentleman et un homme engagé (sans en faire étalage malgré la polémique) auprès d'associations –, le compagnon de Lola Marois a révélé qu'il était malheureusement également en froid avec Muriel Robin depuis sa sortie polémique.

Les yeux embués, il a raconté : "Je me suis pris le bec malheureusement avec une amie de 33 ans, Muriel Robin [la star de l'humour est très engagée contre les violences faites aux femmes, NDLR]. Muriel Robin a mis sur Facebook avec Eva Darlan : 'Bigard doit être puni', puni tu m'entends ? 'pour son apologie de la violence'. Moi je lui ai dit : 'Muriel, c'est pas toi ? C'est pas mon amie de 33 ans qui dit ça ? Tu sais ce que je fais ! [en évoquant son engagement dans le domaine associatif, NDLR]'."

Interloqué par son dialogue avec Muriel Robin, il a poursuivi face à Cyril Hanouna : "Je lui ai dit : 'Et ton sketch sur le noir qui n'est pas le bienvenu dans une famille de blancs ? Est-ce que ce serait pas l'apologie du racisme ?' Tu sais ce qu'elle me répond ? Elle me dit : 'C'est la mère qui parle ! C'est un personnage !'. Je lui ai dit 'Bah ouais ! Moi je suis pas le docteur qui enc*le la dame non plus ! Le docteur il n'existe pas ! La dame n'existe pas non plus, c'est une blague !'" Une sortie qui a gêné Cyril Hanouna, conscient que Jean-Marie Bigard venait de réitérer ses propos, mais qui a provoqué une ovation du public, acquis à la cause de l'humoriste.

