Jean-Michel Aphatie : "L'arrêt du Grand Journal, je m'en fous un peu"

Après Ariane Massenet, c'était au tour de Jean-Michel Aphatie de s'exprimer sur l'arrêt du Grand Journal de Canal+, dans C à vous (France 5), lundi 13 février 2017. Entre tristesse et colère, le journaliste de 59 ans, qui a été chroniqueur dans l'émission durant neuf années, n'a pas mâché ses mots.

"Je ne peux que dire merci à Michel Denisot, à Canal. C'était une boîte formidable, une émission extraordinaire. Je ne sais pas ce que me réserve la vie mais je suis content d'y avoir participé. Je ne suis pas nostalgique de ça. Je suis un peu triste que ça s'arrête, mais bon, je m'en fous un peu", a confié Jean-Michel Aphatie dans un premier temps. Puis, après avoir précisé que Le Grand Journal était "une émission formidable qui accueillait toutes les intelligences françaises", il a regretté le "jour où ces couillons ont intégré l'idée que c'était une émission de bobos".

"Le Grand Journal s'est cassé la gueule, il y a deux, trois, quatre ans. Il est mort de ça. Les couillons ont précédé Vincent Bolloré [actuel patron du groupe Canal+, NDLR]", a-t-il ajouté. Il a toutefois regretté que ce dernier n'innove pas. Un avis partagé par Pierre Lescure, ancien patron de Canal+ : "Que propose Vincent Bolloré aux abonnés ? Je supprime Le Grand Journal et on mettra un film à la place. On en avait déjà et il va nous refourguer les films en multidiffusion. Donc il ne propose rien depuis deux ans qu'il a pris les commandes."

Pour rappel, Le Grand Journal sera remplacé par un film à partir du 20 mars. Après quoi, les programmes en clair débuteront leur diffusion "autour des émissions identitaires de la chaîne : Le Journal du cinéma, Le Gros Journal, Le Petit Journal, Catherine et Liliane et Les Guignols."