Jean-Michel Blanquer : Le ministre s'est marié à sa jeune compagne Aurélia Devos

C'est l'ami de longue date de Jean-Michel Blanquer, François Baroin, qui a officié lors de la cérémonie. Une requête du marié, lui qui avait rencontré l'ex-ministre et sénateur-maire de Troyes au milieu des années 1980 sur les bancs de Sciences-Po, à Paris. "Quand nos premiers regards se sont croisés, tu portais une culotte courte, une coupe à la Beatles et un gros bonnet à pompon", a déclaré avec humour le compagnon de Michèle Laroque (également présente) lors du discours.

Après l'échange des consentements, les invités "ont entamé une Marseillaise... qui s'est vite changée en All You Need is Love, la chanson des Beatles", précise La Voix du Nord. Les jeunes mariés sont ensuite repartis au volant d'une "petite Coccinelle noire décapotable".

Il s'agit des secondes noces pour le ministre d'Emmanuel Macron, qui a souvent été vu au côté de la première dame Brigitte Macron (notamment lors de l'événement Femmes@Numérique le 27 juin dernier à Paris) ces derniers mois. Jean-Michel Blanquer avait d'abord été marié à Sophie de Puydabet entre 1991 et 2012. De cette union sont nés quatre enfants.