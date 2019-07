Jean-Michel Blanquer : Son fils de 23 ans agressé par "une dizaine d'hommes"

Comme le rapporte Le Parisien, deux hommes ont été interpellés par la brigade anticriminalité dans la nuit de mardi 9 à mercredi 10 juillet 2019. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé et volé un téléphone à un groupe de trois amis, parmi lesquels se trouvait le fils de 23 ans de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. "Rien ne laisse à penser que les agresseurs le savaient", précisent nos confrères.

Aux alentours de 2h du matin, à la sortie du bar Chez Pierre situé au Kremlin-Bicêtre, les trois amis ont été agressés par un groupe d'une "dizaine d'hommes" qui auraient été violents. Ils auraient donné "plusieurs coups de poing" au fils du ministre et à l'ami qui se trouvait avec lui. Lorsqu'ils ont vu que la jeune femme qui se trouvait avec eux essayait de contacter la police, ils lui auraient arraché son téléphone des mains.

Bilan : quelques blessures légères pour le fils de Jean-Michel Blanquer et ses amis. Le Parisien évoque une plaie ouverte à la lèvre et des contusions au visage pour ce dernier, son amie s'en sort avec un coup de poing au visage et l'homme qui se trouvait avec eux a écopé d'une plaie ouverte sur le nez. Aucun n'a souhaité être pris en charge par les pompiers.

Parmi les agresseurs, qui ont pris la fuite en direction de Villejuif, deux hommes âgés de 24 et 27 ans ont été interpellés par des policiers de la BAC. Les forces de l'ordre ont constaté qu'ils avaient des traces de sang sur les mains. Après un test, ils se sont révélés positifs à l'alcool et ont été placés en garde à vue au commissariat du Kremlin-Bicêtre.