Jean-Michel Cohen : Suspendu, le médecin des stars crie à l'injustice

L'ordre des médecins a tranché : le très célèbre docteur Jean-Michel Cohen n'a pas plus le droit d'exercer la médecine durant un an. Auteur de best-sellers, chroniqueur pour Europe 1 et M6, le médecin de stars connaît le même sort qu'un autre nutritionniste devenu incontournable, Pierre Dukan.

Une semaine après que sa condamnation a été rendue publique, Jean-Michel Cohen s'exprime pour la toute première fois. Au Parisien du 23 mars, le professionnel suspendu accusé de ne pas avoir respecté le code de la santé publique en faisant de la "publicité" se dit "estomaqué". "Cette décision est très injuste. On me sanctionne de façon extrêmement lourde.... alors que je n'ai causé de tort à aucun patient, se défend-il. Pendant sept ans, il n'y a eu aucun problème (...) C'est incompréhensible."

Face aux accusations de publicité et de "graves manquements déontologiques", le nutritionniste s'interroge : "C'est normal de faire savoir ce que l'on fait, non ?" Jean-Michel Cohen se défend d'adopter des pratiques déloyales envers ses confrères, sa notoriété n'est plus à prouver et suffit à attirer de nouveaux patients sans besoin de faire de la publicité. "Je suis déjà le médecin nutritionniste le plus connu de France", place-t-il, évoquant la thèse d'une possible jalousie de ses confrères. "Si c'est cela, c'est pitoyable", déplore-t-il.

Face à sa suspension, le médecin des stars annonce avoir pris une décision radicale. Il va quitter la France : "Je vais partir à l'étranger. Je vais m'atteler à de nouveaux livres et voyager à l'invitation de plusieurs sociétés savantes en nutrition, à New York et en Italie. Je ne peux plus exercer la médecine pendant un an, donc mon cabinet sera fermé."

Malgré ce désaveu de la profession, Jean-Michel Cohen tient à remercier les personnalités qui se positionnent de son côté. "Dans cette épreuve, ce qui me fait chaud au coeur, c'est le soutien de patients et de célébrités comme Pierre Ménès, Guy Carlier ou Bruce Toussaint [tous d'anciens patients, NDLR]", conclut-il.

L'intégralité de l'interview de Jean-Michel Cohen est à retrouver dans Le Parisien du 23 mars 2017.